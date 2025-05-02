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Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет с Беларусью

Сборная «России 25» сыграет с Беларусью в рамках майского турне.

Встреча пройдет в Астане.

Лига Ставок Тур сборной

Россия 25 – Беларусь – 14:00

Примечание: время начала матча – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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сборная России U25
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