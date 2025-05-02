19

В топ-10 мужского рейтинга впервые с июня 2019-го не останется россиян

В топ-10 рейтинга ATP впервые с июня 2019 года не останется россиян.

Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Мадриде и в понедельник вытеснит из десятки Даниила Медведева. Россиянин, уступивший Рууду в четвертьфинале, потеряет одну позицию и станет 11-м.

Напомним, восьмая ракетка мира Андрей Рублев по итогам турнира тоже выпадет из топ-10, так как проиграл в третьем круге и не смог защитить титул. Он опустится на 17-ю строчку.

Медведев разобрал поражение в Мадриде – делал ли белиберду

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoАндрей Рублев
рейтинги
logoMutua Madrid Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Медведев: «На харде смотрю меньше своих матчей: сразу понимаю, что сделал не так. На грунте у меня нет такого чувства игры, поэтому пересматриваю»
2сегодня, 07:12
Медведев о поражении от Рууда в Мадриде: «По ходу матча несколько раз я чувствовал, что вот сейчас можно зацепиться – но во все эти моменты: подача, удар в линию. Поэтому он и выиграл»
14вчера, 15:58
Главные новости
Рууд о выходе в финал в Мадриде: «Сомневался, что смогу закончить матч. Перед выходом на корт у меня заболело ребро»
17 минут назад
Рууд третий раз вышел в финал «Мастерса»
5сегодня, 16:06
Мадрид (ATP). 1/2 финала. Дрэйпер встретится с Музетти, Рууд победил Серундоло
78сегодня, 16:05
Швентек может пропустить травяной сезон, если неудачно сыграет в Риме и на «Ролан Гаррос» (Przegląd Sportowy)
7сегодня, 15:33
Вероника Кудерметова и Мертенс вышли в финал парного турнира в Мадриде
4сегодня, 13:49
Мария Шарапова: «Моей первой крупной покупкой после выигранного турнира стал матрас. Я до сих пор на нем сплю»
11сегодня, 13:32
Синнер рассказал, чем теннис похож на покер
5сегодня, 12:55
У Швентек умер дедушка перед турниром в Мадриде. Она была на похоронах
13сегодня, 11:19
Соболенко о том, что постоянно ворчит на корте: «Нужно, наверное, взять себя в руки и успокоиться»
7сегодня, 10:50
Гауфф о 15 встречах со Швентек на уровне тура: «Я в шоке, что мы уже столько раз играли с Игой. Не удивлюсь, если мы с ней побьем рекорд»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото