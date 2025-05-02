В топ-10 мужского рейтинга впервые с июня 2019-го не останется россиян
В топ-10 рейтинга ATP впервые с июня 2019 года не останется россиян.
Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Мадриде и в понедельник вытеснит из десятки Даниила Медведева. Россиянин, уступивший Рууду в четвертьфинале, потеряет одну позицию и станет 11-м.
Напомним, восьмая ракетка мира Андрей Рублев по итогам турнира тоже выпадет из топ-10, так как проиграл в третьем круге и не смог защитить титул. Он опустится на 17-ю строчку.
Медведев разобрал поражение в Мадриде – делал ли белиберду
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости