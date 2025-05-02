В топ-10 мужского рейтинга впервые с июня 2019-го не останется россиян

В топ-10 рейтинга ATP впервые с июня 2019 года не останется россиян.

Каспер Рууд вышел в финал «Мастерса» в Мадриде и в понедельник вытеснит из десятки Даниила Медведева . Россиянин, уступивший Рууду в четвертьфинале, потеряет одну позицию и станет 11-м.

Напомним, восьмая ракетка мира Андрей Рублев по итогам турнира тоже выпадет из топ-10, так как проиграл в третьем круге и не смог защитить титул. Он опустится на 17-ю строчку.

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