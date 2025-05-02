У «Зенита» самый низкий процент игровых минут россиян в этом сезоне – 25,9%. У «Локомотива» – самый высокий (79,5%). У «Краснодара» – 28,4%, у «Спартака» – 39,2%
«Зенит» меньше всех предоставляет игровые минуты российским игрокам.
По данным Opta, у петербургского клуба самый низкий процент игровых минут для российских футболистов в этом сезоне Мир РПЛ, самый высокий – у «Локомотива».
Рейтинг выглядит таким образом:
79,5% – «Локомотив»;
77,8% – «Факел»;
71,8% – «Динамо» Махачкала;
68,6% – «Ростов»;
67,2% – «Пари НН»;
67,1% – «Крылья Советов»;
59,6% – «Химки»;
54,1% – «Акрон»;
54,0% – «Оренбург»;
51,7% – «Рубин»;
51,6% – «Ахмат»;
51,3% – ЦСКА;
40,3% – «Динамо»;
39,2% – «Спартак»;
28,4% – «Краснодар»;
25,9% – «Зенит».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Opta
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