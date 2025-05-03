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Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в единственном матче дня

«Сент-Луис» дома сыграет с «Виннипегом» в 6-м матче первого раунда Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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