Ротенберг о 2:4 с Беларусью на турнире в Астане: «Они были на свежести, восстановлены. Организаторы понимали, что «Россия 25» сильна – выстроили график в пользу домашней команды»
Российская сборная проиграла со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан – 4:1, завтра хозяева соревнований встретятся с Беларусью.
«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию.
Я хочу сказать большое спасибо команде. Мы не ищем оправданий. Мы должны в любом состоянии всегда побеждать. Выжимали максимум.
С точки зрения физиологии, конечно, сборная команда Беларуси была восстановлена, они на свежести. И этих микродеталей как раз где-то не хватило, эти единоборства, микромоменты.
В то же время в третьем периоде наши ребята проявили характер, могли сравнять. Были хорошие моменты. Могли вытащить этот матч.
У нас начинается серия. Первая игра серии в этом сезоне», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий