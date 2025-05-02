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  • Ротенберг о 2:4 с Беларусью на турнире в Астане: «Они были на свежести, восстановлены. Организаторы понимали, что «Россия 25» сильна – выстроили график в пользу домашней команды»
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Ротенберг о 2:4 с Беларусью на турнире в Астане: «Они были на свежести, восстановлены. Организаторы понимали, что «Россия 25» сильна – выстроили график в пользу домашней команды»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение «России 25» от Беларуси.

Российская сборная проиграла со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан – 4:1, завтра хозяева соревнований встретятся с Беларусью.

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию.

Я хочу сказать большое спасибо команде. Мы не ищем оправданий. Мы должны в любом состоянии всегда побеждать. Выжимали максимум.

С точки зрения физиологии, конечно, сборная команда Беларуси была восстановлена, они на свежести. И этих микродеталей как раз где-то не хватило, эти единоборства, микромоменты.

В то же время в третьем периоде наши ребята проявили характер, могли сравнять. Были хорошие моменты. Могли вытащить этот матч.

У нас начинается серия. Первая игра серии в этом сезоне», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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logoСоветский спорт
сборная России U25
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