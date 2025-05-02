Бабаев о трансферах Ливая и Солари в «Спартак»: «Окупить такие вложения экономически невозможно – такая сегодня ситуация. Важно понимать бизнес‑логику»
В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).
– Вы в феврале говорили, что вас удивили трансферы «Спартака» и что не видите в них логики.
– Я говорил не совсем так. Речь шла о целесообразности с точки зрения экономики. То, что это два статусных футболиста, ни у кого не было вопросов.
Никого не должно вводить в заблуждение, что они пока не проявили себя в полной мере. Но сегодня такая ситуация, что если ты выиграешь и Кубок России, и чемпионат, окупить такие вложения экономически все равно невозможно.
Поэтому речь о том, что важно понимать бизнес‑логику, в которой мы живем.
– Как вы объясняете, что ЦСКА потратил на трансферы в разы меньше «Спартака», но обыграл их и на данный момент идет выше в таблице?
– Пока сезон продолжается, мы вполне можем оказаться и ниже. Если говорить о прошедшем дерби, мы оказались чуть лучше готовы.
Это успех не только в матче со «Спартаком», а в целом успешная серия после зимы. Это не случайность и не фарт, а хорошая работа тренерского штаба и футболистов, которые сделали работу над ошибками по итогам первого круга и уверенно идут на дистанции.
Надеюсь, что так и продолжат, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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