22

Дзюба забил 240-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола

Артем Дзюба обновил рекорд по голам.

Форвард «Акрона» головой замкнул навес Жилсона Беншимола на 74-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.

Теперь на счету Дзюбы 240 голов на клубном уровне и за сборную России.

Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.

«Дзюба уже поставил новую цель – 250 голов. Планки в 260 и более мячей появятся, если он примет решение продолжать карьеру». Агент Артема о мотивации 36-летнего форварда

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАртем Дзюба
logoДинамо Махачкала
logoЖилсон Беншимол
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м
2354 минуты назад
Дзюба о возвращении российских команд: «Через сезон стоит ждать, наверное. Я это вряд ли уже зацеплю»
1130 апреля, 16:25
Артем Дзюба: «Раньше были Неста, Мальдини, Дрогба, Лэмпард, Терри, а сейчас меньше крутых и ярких футболистов, уходят харизматичные. «Девятки» вымирают, практически нет топовых нападающих»
14330 апреля, 12:59
Главные новости
Рангник про «МЮ» после его ухода: «Нужно было изменить несколько базовых вещей. Они с тех пор потратили 700 млн фунтов, если не 750, и идут в таблице значительно ниже, чем тогда»
111 минут назад
Дзюба набрал 254-е очко в чемпионате России. До рекорда Лоськова – один гол или пас
1836 минут назад
Солари может возглавить «Реал» на время клубного ЧМ
538 минут назад
Чемпионат России. Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье
10839 минут назад
Дзюба забил в четырех матчах подряд. У 36-летнего форварда 8 голов в 11 играх за «Акрон» и Россию в 2025-м
2354 минуты назад
Лаутаро пропустит 7-10 дней. Есть шанс, что он будет в заявке на «Барсу» (Sky Sport)
1057 минут назад
Сунесс про Ямаля: «Может стать одним из величайших. Он уже опережает Роналду и Месси в том же возрасте и при этом любит тяжелую работу. Мы наблюдаем за появлением исключительного игрока»
21сегодня, 16:23
Нам важно знать мнение читателей. Пройдите опрос и сделайте Спортс’‘ лучше.
сегодня, 16:00
Экс-хавбек «Ливерпуля» Джо Аллен завершил карьеру
12сегодня, 15:58
Левандовски может сыграть с «Интером», сообщил Флик: «Восстановление идет намного лучше, чем мы ожидали»
19сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Властимил Петржела: «Зенит» уже все прочитали. Семаку нечего дать команде»
10 минут назад
У Дзюбы 75 голов после 30 лет в РПЛ. Больше всех в XXI веке
1130 минут назад
Слуцкий после 0:1 от «Чэнду»: «В таких матчах побеждает тот, кто лучше реализует моменты. Сегодня нам не повезло»
42 минуты назадВидео
Мактоминей, Соуле и Ондрейка претендуют на приз лучшему игроку апреля в Серии А
4сегодня, 16:32
«Спартак» не собирается возвращаться к кандидатуре Илича летом. Хавбек мог перейти зимой за 22 млн евро с бонусами
12сегодня, 16:08
Конте про Мактоминея: «Скотт сейчас намного сильнее, чем на момент перехода в «Наполи». Он более разносторонний, больше знает. В «МЮ» он никогда не был на первых ролях, а мы ему это дали»
9сегодня, 16:07
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Обамеянга принимает «Аль-Холуд», «Аль-Иттифак» против «Аль-Халиджа»
сегодня, 15:50Live
Фильцов про РПЛ: «У нас могут предложить условия лучше, чем в лигах типа Австрии или Чехии. Нецелесообразно менять хороший клуб на европейского середняка. У нас крепкий чемпионат по финансам, инфраструктуре»
8сегодня, 15:40
Сергей Игнашевич: «Батракову годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в РПЛ – и будет готов к повышению. Глушенков уже может переходить в хорошую европейскую команду»
8сегодня, 15:28
Хавбек «Ростова» Щетинин: «У «Краснодара» больше шансов стать чемпионом. У них есть запас, а «Зениту» некуда отступать, надо играть ва-банк»
1сегодня, 15:14