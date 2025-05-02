Дзюба забил 240-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола
Артем Дзюба обновил рекорд по голам.
Форвард «Акрона» головой замкнул навес Жилсона Беншимола на 74-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.
Теперь на счету Дзюбы 240 голов на клубном уровне и за сборную России.
Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.
«Дзюба уже поставил новую цель – 250 голов. Планки в 260 и более мячей появятся, если он примет решение продолжать карьеру». Агент Артема о мотивации 36-летнего форварда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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