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Грегг Попович оставит должность главного тренера «Сперс» и сосредоточится на работе в качестве президента организации

У «Сан-Антонио» будет новый главный тренер.

Грегг Попович, перенесший инсульт в ноябре, оставит должность главного тренера и сосредоточится на работе в качестве президента организации.

Попович 5 раз приводил «Сперс» к титулу чемпионов НБА по главе команды.

Его обязанности в этом сезоне исполнял помощник Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoНБА
Митч Джонсон
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
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