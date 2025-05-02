Грегг Попович оставит должность главного тренера «Сперс» и сосредоточится на работе в качестве президента организации
У «Сан-Антонио» будет новый главный тренер.
Грегг Попович, перенесший инсульт в ноябре, оставит должность главного тренера и сосредоточится на работе в качестве президента организации.
Попович 5 раз приводил «Сперс» к титулу чемпионов НБА по главе команды.
Его обязанности в этом сезоне исполнял помощник Митч Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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