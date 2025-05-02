НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»

Сегодня, 3 мая, состоится один матч первого раунда плей-офф НБА.

«Уорриорз» постараются завершить серию с «Хьюстоном » на своей площадке.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Голден Стэйт » ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.