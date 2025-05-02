НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»
Сегодня, 3 мая, состоится один матч первого раунда плей-офф НБА.
«Уорриорз» постараются завершить серию с «Хьюстоном» на своей площадке.
Первый раунд
«Голден Стэйт» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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