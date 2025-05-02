Чемпионат России. «Акрон» примет «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 27-го тура.
В субботу «Локомотив» примет «Оренбург», «Краснодар» – «Рубин».
В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Факелом», ЦСКА – с «Ахматом», «Зенит» проведет домашний матч с «Пари НН».
В понедельник московское «Динамо» встретится на выезде с «Крыльями Советов».
Чемпионат России
27-й тур
2 мая 15:00, Самара-Арена
Не начался
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3 мая 14:00, РЖД Арена
3 мая 16:30, Ozon Арена
4 мая 11:00, стадион Факел
4 мая 13:30, Ахмат-Арена
4 мая 16:30, Стадион Санкт-Петербург
4 мая 16:30, Арена Химки
5 мая 15:30, Самара-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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