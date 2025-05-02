Чемпионат России. «Акрон» примет «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 27-го тура.

В субботу «Локомотив » примет «Оренбург », «Краснодар » – «Рубин ».

В воскресенье «Спартак » сыграет в гостях с «Факелом», ЦСКА – с «Ахматом», «Зенит» проведет домашний матч с «Пари НН».

В понедельник московское «Динамо» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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