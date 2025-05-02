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  • Чемпионат России. «Акрон» примет «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье
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Чемпионат России. «Акрон» примет «Динамо» Махачкала, «Краснодар» сыграет с «Рубином» в субботу, «Зенит», «Спартак» и ЦСКА проведут матчи в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 27-го тура.

В субботу «Локомотив» примет «Оренбург», «Краснодар» – «Рубин».

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Факелом», ЦСКА – с «Ахматом», «Зенит» проведет домашний матч с «Пари НН».

В понедельник московское «Динамо» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

27-й тур

Премьер-лига. 27 тур
2 мая 15:00, Самара-Арена
Акрон
Не начался
-xG-
Динамо Махачкала
Премьер-лига. 27 тур
3 мая 14:00, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
Оренбург
Премьер-лига. 27 тур
3 мая 16:30, Ozon Арена
Краснодар
Не начался
-xG-
Рубин
Премьер-лига. 27 тур
4 мая 11:00, стадион Факел
Факел
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 27 тур
4 мая 13:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
-xG-
ЦСКА
Премьер-лига. 27 тур
4 мая 16:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Не начался
-xG-
Пари НН
Премьер-лига. 27 тур
4 мая 16:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Ростов
Премьер-лига. 27 тур
5 мая 15:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Динамо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoРубин
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoАкрон
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСпартак
logoОренбург
logoКраснодар
logoФакел
logoХимки
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoРостов
logoПари НН
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