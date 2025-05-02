Клэбо о возможном допуске российских лыжников: «Пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным»

Йоханнес Клэбо считает, что будет неправильно допускать российских лыжников.

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии высказался о возможном допуске россиян.

«С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным», – сказал Клэбо в интервью Dagbladet.