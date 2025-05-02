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Клэбо о возможном допуске российских лыжников: «Пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным»

Йоханнес Клэбо считает, что будет неправильно допускать российских лыжников.

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии высказался о возможном допуске россиян.

«С ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я остаюсь при своем мнении: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю это неправильным», – сказал Клэбо в интервью Dagbladet.

Опубликовала: Анна Лаптева
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
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logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
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