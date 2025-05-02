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  • «Челси» организует «Ливерпулю» чемпионский коридор, сообщил Мареска: «Они этого заслуживают. Наши игроки будут думать: «Я хотел бы быть там однажды»
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«Челси» организует «Ливерпулю» чемпионский коридор, сообщил Мареска: «Они этого заслуживают. Наши игроки будут думать: «Я хотел бы быть там однажды»

«Челси» организует «Ливерпулю» чемпионский коридор.

Лондонцы примут чемпиона Англии в 35-м туре АПЛ в воскресенье. «Красные» досрочно завоевали титул Премьер-лиги в прошлые выходные.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о почетном коридоре для «Ливерпуля».

«Мы собираемся это сделать, это традиция, они этого заслуживают. Я не думаю, что они будут какими-то другими или расслабленными.

Наши игроки, вероятно, будут думать: «Я хотел бы быть там однажды».

Что касается разрыва [между «Челси» и «Ливерпулем»], он есть, вы можете это ясно видеть. Я чувствую, что мы [движемся] в правильном направлении, и надеюсь, разница будет все меньше и меньше», – сказал Мареска.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Низаара Кинселлы
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
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