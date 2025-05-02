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  • Пеп Гвардиола: «Не стоит жить, думая, запомнят ли тебя. После смерти наши семьи поплачут 2-3 дня – и все, ты забыт. То, что о тебе думают, – не самое важное»
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Пеп Гвардиола: «Не стоит жить, думая, запомнят ли тебя. После смерти наши семьи поплачут 2-3 дня – и все, ты забыт. То, что о тебе думают, – не самое важное»

Пеп Гвардиола считает, что не стоит жить, думая о наследии.

«Не знаю, каким я хочу, чтобы меня запомнили. Все тренеры хотят побеждать, чтобы их работа запомнилась. Но я думаю, что болельщики «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» получали удовольствие, наблюдая, как играли мои команды.

Я не думаю, что стоит жить, размышляя о том, запомнят ли тебя. Когда мы умираем, наши семьи поплачут два-три дня – и все, ты забыт. В карьере тренеров бывают и хорошие, и плохие моменты, важно лишь то, что хорошие помнят дольше.

То, что о тебе думают, – не самое важное. В конце концов, у нас, футболистов, была очень хорошая жизнь. Сейчас перед тренерами стоят новые вызовы. Я не знаю, что будет в будущем, и, в конечном счете, это не так уж важно», – сказал главный тренер «Ман Сити». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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