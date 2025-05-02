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Думфрис признан игроком недели в ЛЧ. Защитник «Интера» сделал дубль и ассист против «Барселоны»

Дензел Думфрис признан футболистом недели в Лиге чемпионов.

Правый защитник «Интера» забил два гола и сделал результативную передачу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3).

Также на победу в номинации претендовал полузащитник «ПСЖ» Витинья.

В этом сезоне Дензел Думфрис забил 6 голов и сделал 2 передачи в 26 матчах Серии А.

У Думфриса 2+1 с «Барсой». А ведь над ним смеялись, в него не верили!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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