Думфрис признан игроком недели в ЛЧ. Защитник «Интера» сделал дубль и ассист против «Барселоны»
Дензел Думфрис признан футболистом недели в Лиге чемпионов.
Правый защитник «Интера» забил два гола и сделал результативную передачу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3).
Также на победу в номинации претендовал полузащитник «ПСЖ» Витинья.
В этом сезоне Дензел Думфрис забил 6 голов и сделал 2 передачи в 26 матчах Серии А.
У Думфриса 2+1 с «Барсой». А ведь над ним смеялись, в него не верили!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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