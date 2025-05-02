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  • Экс-жене Сафонова отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате алиментов Матвеем. Вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит миллион рублей, состава преступления нет (Sport Baza)
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Экс-жене Сафонова отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате алиментов Матвеем. Вратарь «ПСЖ» ежемесячно вносит миллион рублей, состава преступления нет (Sport Baza)

Экс-жене Матвея Сафонова отказали в возбуждении дела по неуплате алиментов.

Ранее сообщалось, что 14 апреля Анастасия Казачек написала заявление в Федеральную службу судебных приставов и попросила привлечь вратаря «ПСЖ» к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сотрудники ФССП начали доследственную проверку.

По данным Sport Baza, приставы установили, что Матвей исправно платит алименты, поэтому состава преступления нет. Уточняется, что футболист выплачивает по миллиону рублей каждый месяц.

Также проверяющие учли тот факт, что был арестован Mercedes GLC 300, принадлежащий вратарю сборной России. Сейчас машина выставлена на торги.

По версии адвокатов Сафонова, девушка знала, что в действиях Матвея нет состава преступления, а своими заявлениями пыталась дестабилизировать его эмоциональное состояние и оказать давление для получения желаемых ею 60 миллионов, насчитанных приставами в качестве задолженности за 2022-2024 годы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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