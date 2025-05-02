  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об атмосфере в раздевалке после 2:4 от Беларуси: «Горячо не было. Поговорили по душам. После драки кулаками не машут. Будем сильнее, держим удар, идем вперед!»
25

Ротенберг об атмосфере в раздевалке после 2:4 от Беларуси: «Горячо не было. Поговорили по душам. После драки кулаками не машут. Будем сильнее, держим удар, идем вперед!»

Роман Ротенберг рассказал об атмосфере в раздевалке «России 25» после поражения.

Сегодня российская сборная проиграла Беларуси со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан (4:1).

«Горячо в раздевалке не было. Поговорили по душам. Знаете, после драки кулаками не машут. Во время матча искали эти эмоции.

Даже не то что физически, эмоционально не так просто играть такие две игры подряд с серьезными соперниками. Один свежий соперник – сборная Казахстана, следующий свежий соперник. Это серьезный очень спарринг.

Будем сильнее, держим удар, идем вперед!» – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Ого: «Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси! Без реальных шансов

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСоветский спорт
сборная России U25
logoКХЛ
logoСборная Казахстана по хоккею
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Полтапов о 2:4 от Беларуси: «Ротенберг сказал голову пеплом не посыпать, еще три матча. Главное – разобраться в нашей игре. Белорусы больше хотели, у них было больше желания»
18сегодня, 17:59
Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»
103сегодня, 17:53
Антипов о поражении «России 25»: «Играть два дня подряд крайне сложно. У белорусов было преимущество – команда выглядела свежее, что отразилось на результате»
3сегодня, 17:44
Главные новости
Комтуа повредил руку в 3-м матче серии с «Трактором» и выбыл до конца плей-офф («Матч ТВ»)
39 минут назад
Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в единственном матче дня
2247 минут назад
Луи Робитайл – основной кандидат на пост главного тренера фарма «Авангарда» в ВХЛ («СЭ»)
948 минут назад
Сергей Телегин о том, в чем «Трактор» лучше «Динамо»: «Рано об этом говорить. Остался важный шажочек. Надо не расслабляться и закончить серию в воскресенье»
3сегодня, 19:42
Карбери, Арниел и Сен-Луи – финалисты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ
7сегодня, 19:31
Кудашов о 2:3 от «Трактора»: «Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки. На этом уровне надо играть без ошибок»
26сегодня, 18:59
Гру о 3:2 с «Динамо»: «Трактор» сделал много правильных вещей. Важная победа, наши лидеры были лучшими на льду. Шабанов забил отличный гол»
9сегодня, 18:51
Кудашов отправил Пакетта в запас по ходу игры с «Трактором». Форвард проиграл 9 из 11 вбрасываний и не набрал очков в 3-м матче подряд
8сегодня, 18:42
Полтапов о 2:4 от Беларуси: «Ротенберг сказал голову пеплом не посыпать, еще три матча. Главное – разобраться в нашей игре. Белорусы больше хотели, у них было больше желания»
18сегодня, 17:59
Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»
103сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
ЮЧМ-2025. 1/2 финала. Канада играет со Словакией, США против Швеции
147 минут назадLive
Ткачев о 3-0 с «Динамо»: «Счет в серии не отображает накал эмоций на площадке. Цена ошибки высока. Радует наш эмоциональный подход к играм»
1сегодня, 19:46
ЧМ-2025. Дивизион 1В. Китай уступил Эстонии в игре за 3-е место, Литва победила Южную Корею и вышла в дивизион 1А, Испания обыграла Хорватию в матче за спасение от вылета
11сегодня, 18:58
Ожиганов о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше. Все мы не без греха. Отскоки нас подводят. Задача одна – выиграть следующий матч»
13сегодня, 18:22
Антипов о поражении «России 25»: «Играть два дня подряд крайне сложно. У белорусов было преимущество – команда выглядела свежее, что отразилось на результате»
3сегодня, 17:44
Саморуков об отставке Воробьева из ЦСКА: «Обидно. В его увольнении виновата вся команда. Мы не доказали, не оправдали»
2сегодня, 16:59
Полтапов о 2:4 от Беларуси: «Никаких приятных ощущений. Мы играли против системной команды. Выступили так, как не должны были»
4сегодня, 15:54
«Автомобилист» хочет расстаться с Меркли. У форварда 12+10 в 66 матчах сезона (Артур Хайруллин)
6сегодня, 13:56
Уилл Смит, проспект «Вашингтона» Хатсон, Ховард, Доун и Берард – в составе США на ЧМ-2025
11сегодня, 12:42
Литва вышла в дивизион 1А чемпионата мира, обыграв Южную Корею в решающем матче – 4:1. Команда победила во всех 5 играх турнира
1сегодня, 11:52