Ротенберг об атмосфере в раздевалке после 2:4 от Беларуси: «Горячо не было. Поговорили по душам. После драки кулаками не машут. Будем сильнее, держим удар, идем вперед!»

Роман Ротенберг рассказал об атмосфере в раздевалке «России 25» после поражения.

Сегодня российская сборная проиграла Беларуси со счетом 2:4 на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане. Вчера «Россия 25» победила Казахстан (4:1).

«Горячо в раздевалке не было. Поговорили по душам. Знаете, после драки кулаками не машут. Во время матча искали эти эмоции.

Даже не то что физически, эмоционально не так просто играть такие две игры подряд с серьезными соперниками. Один свежий соперник – сборная Казахстана, следующий свежий соперник. Это серьезный очень спарринг.

Будем сильнее, держим удар, идем вперед!» – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

Ого: «Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси! Без реальных шансов