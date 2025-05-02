Норвежский лыжник Валнес о возвращении россиян в других видах спорта: «Жаль, что для них открываются возможности, при том, что ничего не изменилось»

Норвежский лыжник Эрик Валнес выступил против возвращения россиян.

«Тут двоякая ситуация: с одной стороны, мы скучаем по россиянам, по соперничеству с ними. С другой стороны, наша позиция по поводу мировой политики не изменилась. У нас ведь нет никакой власти насчет этого, так что нам остается только ждать.

Но лучшее для всех было бы, если бы они прекратили боевые действия. Просто и понятно. Им надо перестать валять дурака, и тогда они смогут вернуться на лыжню», – сказал Валнес в интервью Dagbladet.

Также олимпийский чемпион в командном спринте высказался об участии россиян в соревнованиях по другим видам спорта.

«Мне кажется это немного странным, и жаль, что для них открываются возможности, при том, что ничего не изменилось. Я не тот человек, чтобы много рассуждать об этом.

Многие говорят, что нужно разделять спорт и политику, но ведь россияне сами намешали все в кучу, раздавая спортсменам военные звания и все такое», – добавил норвежец.