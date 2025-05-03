Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли опередил гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в квалификации к спринту на на шестом этапе «Ф-1» сезона-2025.
Международный автодром Майами
2 мая 2025 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.26,482
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,045
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,100
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,255
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,309
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,326
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,548
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,711
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,061
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,308
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
12. Эстебан Окон («Хаас»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Габриэл Бортолето («Заубер»)
20. Оливер Бермэн («Хаас»)
Результаты трех сегментов:
Гран-при Майами-2025. Практика. Пиастри – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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