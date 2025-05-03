  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
79

Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Антонелли выиграл пятничную квалификацию в Майами.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли опередил гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в квалификации к спринту на на шестом этапе «Ф-1» сезона-2025.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

2 мая 2025 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.26,482

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,045

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,100

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,255

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,309

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,326

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,548

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,711

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,061

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,308

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Габриэл Бортолето («Заубер»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Майами-2025. Практика. Пиастри – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЗаубер
logoЮки Цунода
logoЛанс Стролл
logoФеррари
logoЛандо Норрис
logoАндреа Кими Антонелли
logoРейсинг Буллз
logoПьер Гасли
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
результаты
logoГабриэл Бортолето
logoУильямс
logoХаас
logoИзак Аджар
logoФернандо Алонсо
logoМакларен
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoШарль Леклер
logoАльпин
logoЛиам Лоусон
logoАлександр Албон
logoДжек Дуэн
logoОливер Бермэн
logoЛьюис Хэмилтон
logoЭстебан Окон
Гран-при Майами
logoНико Хюлькенберг
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер о 6-м месте в квалификации к спринту: «Плохо. Темп пока не тот – это раздражает»
6 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Машина стала работать чуть лучше, но сейчас «Феррари» просто не хватает скорости»
114 минут назад
Андреа Кими Антонелли о поуле в спринте: «Сконцентрируюсь на завтрашнем дне – было бы здорово повторить этот результат»
17 минут назад
Гельмут Марко о 18-м месте Цуноды: «Не вина Юки. Гонщики опять слишком медленно выстраивались в очередь»
19 минут назад
Макс Ферстаппен: «С учетом проблем с недостаточной поворачиваемостью четвертая позиция – это нормальный результат»
25 минут назад
Джордж Расселл: «Потрясающий поул Антонелли. Мне не хватало скорости, 5-е место – так себе»
233 минуты назад
Ландо Норрис: «Поул Антонелли показывает, насколько плотная идет борьба в пелотоне и насколько быстр сейчас «Мерседес»
335 минут назад
Оскар Пиастри: «Второе место – это все равно хороший результат. Постараюсь отыграть место в спринте»
335 минут назад
Тото Вольфф: «Не так важно, поул это к спринту или основной гонке – главное, что Антонелли это сделал»
648 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Очень рад взять первый поул. Будет приятно стартовать с первого ряда»
249 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
Фестиваль «Мото Драйв» на автодроме «Игора Драйв» даст старт первому этапу чемпионата и первенства России по мотокроссу сезона 2025
30 апреля, 09:40Фото
3 и 4 мая на территории автоспортивного комплекса ATRON International Circuit в Рязани состоится второй этап RDS Open 2025
29 апреля, 14:00Фото
Артем Шабанов одержал победу в первом этапе RDS GP 2025 на Moscow Raceway
128 апреля, 17:30Фото
Международная автомобильная федерация запустила женские соревнования по симрейсингу
28 апреля, 10:30Игры
Где смотреть Гран-при Майами-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
28 апреля, 06:20
Открытие сезона RDS GP 2025 состоится в Москве 26–27 апреля
21 апреля, 12:52Фото
Воробьев и Добровольский — победители первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону
115 апреля, 17:31Фото
Где смотреть Гран-при Саудовской Аравии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
214 апреля, 06:00
12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдет первый этап RDS Open 2025
7 апреля, 14:10Фото
Где смотреть Гран-при Бахрейна-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
7 апреля, 06:50