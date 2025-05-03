Гран-при Майами-2025. Антонелли выиграл квалификацию к спринту, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Антонелли выиграл пятничную квалификацию в Майами.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли опередил гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в квалификации к спринту на на шестом этапе «Ф-1» сезона-2025.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

2 мая 2025 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.26,482

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,045

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,100

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,255

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,309

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,326

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,548

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,711

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,061

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,308

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Эстебан Окон («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Габриэл Бортолето («Заубер»)

20. Оливер Бермэн («Хаас»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Майами-2025. Практика. Пиастри – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й