Дзюба стал рекордсменом по победным голам в чемпионате России, обойдя Кержакова – 47

Артем Дзюба установил еще один рекорд в российском футболе.

Форвард «Акрона » стал рекордсменом по количеству победных голов в истории чемпионатов России, сообщает Transfermarkt.

В матче 27-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» Дзюба забил на 74-й минуте, а «Акрон» выиграл 1:0.

На счету Дзюбы теперь 47 победных голов в российском чемпионате. Это рекорд.

46 победных голов забил экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков .