Дзюба стал рекордсменом по победным голам в чемпионате России, обойдя Кержакова – 47
Артем Дзюба установил еще один рекорд в российском футболе.
Форвард «Акрона» стал рекордсменом по количеству победных голов в истории чемпионатов России, сообщает Transfermarkt.
В матче 27-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» Дзюба забил на 74-й минуте, а «Акрон» выиграл 1:0.
На счету Дзюбы теперь 47 победных голов в российском чемпионате. Это рекорд.
46 победных голов забил экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков.
Опубликовано: Sports
Источник: Transfermarkt
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