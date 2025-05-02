  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба стал рекордсменом по победным голам в чемпионате России, обойдя Кержакова – 47
20

Дзюба стал рекордсменом по победным голам в чемпионате России, обойдя Кержакова – 47

Артем Дзюба установил еще один рекорд в российском футболе.

Форвард «Акрона» стал рекордсменом по количеству победных голов в истории чемпионатов России, сообщает Transfermarkt.

В матче 27-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» Дзюба забил на 74-й минуте, а «Акрон» выиграл 1:0.

На счету Дзюбы теперь 47 победных голов в российском чемпионате. Это рекорд.

46 победных голов забил экс-форвард «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков.

Опубликовано: Sports
Источник: Transfermarkt
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
рекорды
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Офсайд, который сложно разглядеть – так отменили гол «Махачкалы». А потом «Акрон» победил
1334 минуты назад
Гамид Агаларов: «Всю неделю разбирали, как сдержать Дзюбу. Но в итоге ничего не получилось. Поэтому и проиграли»
7сегодня, 18:58
Капитан «Акрона» Савичев: «Дзюбе тренироваться не надо вообще, он легенда, мастерюга. На него нужно равняться»
8сегодня, 17:52
Дзюба и Сергеев – лучшие бомбардиры Мир РПЛ в 2025-м. Они забили по 6 мячей
26сегодня, 17:46
Главные новости
Новая форма «Динамо» – в узоре Дагестана. Мы декодировали символы на ней
24 минуты назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Если смотреть на результаты – «Ман Сити» прибавил, если на игру – еще многое предстоит сделать. «Вулвс» были намного лучше нас в первые 20 минут, нам повезло»
241 минуту назад
Де Брюйне первым после Месси совершил 250 голевых действий под руководством Гвардиолы
15сегодня, 21:12
Чемпионат Англии. «Ман Сити» победил «Вулвс», «Арсенал» сыграет с «Борнмутом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Челси» в воскресенье
68сегодня, 20:58
«Париж» впервые за 46 лет вышел в Лигу 1. В чемпионате будут два клуба из столицы Франции впервые с сезона-1989/90
20сегодня, 20:57
У «Ман Сити» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Последнее поражение – 8 марта
8сегодня, 20:56
Гол де Брюйне принес «Ман Сити» победу над «Вулверхэмптоном» – 1:0
14сегодня, 20:53
Анчелотти пригрозил бразильцам прекращением переговоров из-за передачи сведений журналистам. Карло хочет спокойно доработать сезон в «Реале» – слухи ему мешают
11сегодня, 20:48
«Барселона» выручила больше 1,5 млн евро, за полчаса продав все футболки с логотипом рэпера Трэвиса Скотта перед игрой с «Реалом»
17сегодня, 20:20
68% читателей Спортса» проходят футбольный диктант без ошибок. Сможете так же?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис про «МЮ»: «14-е место – это позор. Зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять тен Хага? Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели»
414 минут назад
Аморим ставит Каземиро в пример игрокам «МЮ» и лично выразил хавбеку признательность за профессионализм. Бразилец может быть продан саудовцам при хорошем предложении
25 минут назад
Черчесов вспомнил матч с Испанией на ЧМ-2018: «Сказал Хиддинку: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Дадим им поиграть, а мы только мешать будем». Ну, мы им мешали – и выиграли»
226 минут назад
Семин считает, что чемпион РПЛ определится в последнем туре: «У «Краснодара» непростой календарь»
136 минут назад
Валерий Непомнящий: «Иногда Дзюба играет так, будто ему снова 20 – с тем же рвением и голодом. Артем ставит цели и добивается их. Молодому поколению нужно учиться»
55 минут назад
Де Брюйне после гола «Вулверхэмптону»: «Знаю, что все еще могу играть здесь. Партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода. У меня в «Сити» остался всего один домашний матч»
258 минут назад
«Локо» предложил 300 тысяч евро за малийского защитника «Ренессанс Земамра» Камара (AfricaFoot)
6сегодня, 21:19
Канчельскис об уровне футбола в постсоветских странах: «Россия, дальше – Украина, Узбекистан и Кыргызстан. У нас много искусственных полей – это убивает футбол! В Азии – только натуральные, поэтому много талантов»
10сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Райо» одолел «Хетафе», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» примет «Сельту» в воскресенье
14сегодня, 20:59
Чемпионат Франции. «Ницца» обыграла «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
1сегодня, 20:45