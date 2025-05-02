Адвокат Сафонова: «Матвей неоднократно предлагал закрыть долг по алиментам, перечислив деньги на счет ребенка. Переживаем, что Анастасия растратит деньги, рассказы про 500 кружков – сказки»

Адвокат Матвея Сафонова высказался о разбирательстве игрока с экс-супругой.

Сегодня стало известно , что Анастасии Казачек отказали в возбуждении уголовного дела по неуплате вратарем «ПСЖ » алиментов.

«Анастасия своими действиями все это время лишь пытается дестабилизировать состояние Матвея путем подачи различных заявлений в органы, в том числе, как в данном случае, для привлечения его к уголовной ответственности. Матвей с самого начала и до сих пор просит урегулировать все вопросы в досудебном порядке, просит прийти к соглашению добровольно, без всех этих разбирательств.

Матвей исправно платит алименты: миллион рублей в месяц плюс то, что назначил суд по взысканию с него в пользу ребенка. Долг, который образовался, Матвей неоднократно предлагал закрыть. Единственное, мы просим о том, чтобы денежные средства перечислялись непосредственно на счет ребенка без участия Анастасии. Потому что, когда мы направляли ей заявления о предоставлении расходов на ребенка, она их регулярно игнорировала.

Мы переживаем, что, получив такую большую сумму, она деньги просто‑напросто растратит, а не направит на благо ребенка. Все ее рассказы о том, что она собирается записать дочку на 500 кружков, отправить ее учиться за границу и так далее, – это лишь сказки. Очевидно, что делать она этого не будет, ей в данной ситуации просто нужны деньги на свои нужды.

Любой здравомыслящий человек понимает, что потратить на ребенка столь значительную сумму, даже вкладывая все это в дорогостоящее обучение, невозможно даже за 5-7 лет. При бесконтрольном переводе всей суммы большая часть этих денег будет выведена и потрачена на личные нужды», – отметил Андрей Крючков.

Экс-жена Сафонова об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Матвея: «Скоро подготовлю все документы с хронологией, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему»