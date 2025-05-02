Кудашов о 2:3 от «Трактора»: «Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки. На этом уровне надо играть без ошибок»
В пятницу клуб проиграл «Трактору» во 2-м овертайме 3-го матча полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:3. Челябинцы ведут 3-0 в серии.
– «Трактор» больше бросал, больше давил, но голы «Динамо» пропускает очень легкие.
– Мы сами себе проигрываем. На этом уровне надо играть без ошибок. Нельзя делать подарков. Надо играть от начала до конца, на результат.
– Не кажется, что «Трактор» выигрывает конек?
– Есть игроки быстрее наших. Визуально они быстрее бегут. Но мы нивелировали это тактическими решениями. Уже первый вопрос такой был. Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки…
– «Динамо» начало активно, но много терпели. Сложно так зарабатывать большинство, играя без шайбы?
– Мы старались играть первым номером. Не всегда получалось.
– Как оцените игру легионеров? Тройка Пакетта очень много пропускала в Челябинске.
– Я доволен всей командой.
– Пакетт не играл в третьем периоде. У него травма?
– Нет. Ранее уже сказали. Нельзя столько пропускать.
– Во втором овертайме Рашевский и Комтуа не успели выйти. Это задумка такая их придержать?
– Нет, просто не успели выйти.
– Вы не любите сравнивать эти серии. Но седьмой подряд матч проигрываете «Трактору» в плей-офф…
– Следующий вопрос.
– Что «Динамо» нужно сделать, чтобы минимизировать подарки?
– Нам нужно одну игру сыграть правильно. Смену за сменой.
– Такие подарки могут быть следствием быстроты игроков «Трактора»?
– Конечно. Нельзя не умалять заслуги «Трактора». В полуфинале не бывает мелочей. Это идет борьба систем. Все наши соперники живут этими играми. Петербург, Казань, Челябинск. Игроки сами понимают где и что не так.
– Подъяпольский редко выходил из ворот. Почему?
– У нас борта плохие. Мы давно эту тему поднимаем, но ничего не меняется. Вы видите, что происходит. Это мое наставление не рисковать.
– Правильно ли Сергеев сыграл в овертайме?
– Можно было сыграть по-другому, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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