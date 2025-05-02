  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 2:3 от «Трактора»: «Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки. На этом уровне надо играть без ошибок»
25

Кудашов о 2:3 от «Трактора»: «Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки. На этом уровне надо играть без ошибок»

Алексей Кудашов отметил, что «Динамо» само себе проигрывает в плей-офф.

В пятницу клуб проиграл «Трактору» во 2-м овертайме 3-го матча полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:3. Челябинцы ведут 3-0 в серии. 

– «Трактор» больше бросал, больше давил, но голы «Динамо» пропускает очень легкие.

– Мы сами себе проигрываем. На этом уровне надо играть без ошибок. Нельзя делать подарков. Надо играть от начала до конца, на результат.

– Не кажется, что «Трактор» выигрывает конек?

– Есть игроки быстрее наших. Визуально они быстрее бегут. Но мы нивелировали это тактическими решениями. Уже первый вопрос такой был. Не так обидно проигрывать, когда соперник тебя изуродовал. А мы даем подарки…

– «Динамо» начало активно, но много терпели. Сложно так зарабатывать большинство, играя без шайбы?

– Мы старались играть первым номером. Не всегда получалось.

– Как оцените игру легионеров? Тройка Пакетта очень много пропускала в Челябинске.

– Я доволен всей командой.

– Пакетт не играл в третьем периоде. У него травма?

– Нет. Ранее уже сказали. Нельзя столько пропускать.

– Во втором овертайме Рашевский и Комтуа не успели выйти. Это задумка такая их придержать?

– Нет, просто не успели выйти.

– Вы не любите сравнивать эти серии. Но седьмой подряд матч проигрываете «Трактору» в плей-офф…

– Следующий вопрос. 

– Что «Динамо» нужно сделать, чтобы минимизировать подарки?

– Нам нужно одну игру сыграть правильно. Смену за сменой.

– Такие подарки могут быть следствием быстроты игроков «Трактора»?

– Конечно. Нельзя не умалять заслуги «Трактора». В полуфинале не бывает мелочей. Это идет борьба систем. Все наши соперники живут этими играми. Петербург, Казань, Челябинск. Игроки сами понимают где и что не так.

– Подъяпольский редко выходил из ворот. Почему?

– У нас борта плохие. Мы давно эту тему поднимаем, но ничего не меняется. Вы видите, что происходит. Это мое наставление не рисковать.

– Правильно ли Сергеев сыграл в овертайме?

– Можно было сыграть по-другому, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoАлексей Кудашов
logoТрактор
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoАртем Сергеев
logoВладислав Подъяпольский
logoСедрик Пакетт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов отправил Пакетта в запас по ходу игры с «Трактором». Форвард проиграл 9 из 11 вбрасываний и не набрал очков в 3-м матче подряд
8сегодня, 18:42
Ожиганов о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше. Все мы не без греха. Отскоки нас подводят. Задача одна – выиграть следующий матч»
13сегодня, 18:22
«Трактор» обыграл «Динамо» (3:2) во 2-м овертайме 3-го матча полуфинала Кубка Гагарина и повел 3-0 в серии
555сегодня, 17:30
Главные новости
Комтуа повредил руку в 3-м матче серии с «Трактором» и выбыл до конца плей-офф («Матч ТВ»)
38 минут назад
Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в единственном матче дня
2246 минут назад
Луи Робитайл – основной кандидат на пост главного тренера фарма «Авангарда» в ВХЛ («СЭ»)
947 минут назад
Ротенберг об атмосфере в раздевалке после 2:4 от Беларуси: «Горячо не было. Поговорили по душам. После драки кулаками не машут. Будем сильнее, держим удар, идем вперед!»
2153 минуты назад
Сергей Телегин о том, в чем «Трактор» лучше «Динамо»: «Рано об этом говорить. Остался важный шажочек. Надо не расслабляться и закончить серию в воскресенье»
3сегодня, 19:42
Карбери, Арниел и Сен-Луи – финалисты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ
7сегодня, 19:31
Гру о 3:2 с «Динамо»: «Трактор» сделал много правильных вещей. Важная победа, наши лидеры были лучшими на льду. Шабанов забил отличный гол»
9сегодня, 18:51
Кудашов отправил Пакетта в запас по ходу игры с «Трактором». Форвард проиграл 9 из 11 вбрасываний и не набрал очков в 3-м матче подряд
8сегодня, 18:42
Полтапов о 2:4 от Беларуси: «Ротенберг сказал голову пеплом не посыпать, еще три матча. Главное – разобраться в нашей игре. Белорусы больше хотели, у них было больше желания»
18сегодня, 17:59
Ротенберг после 2:4 от Беларуси: «Всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады. За сутки сыграть два матча не так просто. Но ребята бились, могли победить»
103сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
ЮЧМ-2025. 1/2 финала. Канада играет со Словакией, США против Швеции
146 минут назадLive
Ткачев о 3-0 с «Динамо»: «Счет в серии не отображает накал эмоций на площадке. Цена ошибки высока. Радует наш эмоциональный подход к играм»
1сегодня, 19:46
ЧМ-2025. Дивизион 1В. Китай уступил Эстонии в игре за 3-е место, Литва победила Южную Корею и вышла в дивизион 1А, Испания обыграла Хорватию в матче за спасение от вылета
11сегодня, 18:58
Ожиганов о 2:3 от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше. Все мы не без греха. Отскоки нас подводят. Задача одна – выиграть следующий матч»
13сегодня, 18:22
Антипов о поражении «России 25»: «Играть два дня подряд крайне сложно. У белорусов было преимущество – команда выглядела свежее, что отразилось на результате»
3сегодня, 17:44
Саморуков об отставке Воробьева из ЦСКА: «Обидно. В его увольнении виновата вся команда. Мы не доказали, не оправдали»
2сегодня, 16:59
Полтапов о 2:4 от Беларуси: «Никаких приятных ощущений. Мы играли против системной команды. Выступили так, как не должны были»
4сегодня, 15:54
«Автомобилист» хочет расстаться с Меркли. У форварда 12+10 в 66 матчах сезона (Артур Хайруллин)
6сегодня, 13:56
Уилл Смит, проспект «Вашингтона» Хатсон, Ховард, Доун и Берард – в составе США на ЧМ-2025
11сегодня, 12:42
Литва вышла в дивизион 1А чемпионата мира, обыграв Южную Корею в решающем матче – 4:1. Команда победила во всех 5 играх турнира
1сегодня, 11:52