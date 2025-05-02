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  • ⚡ «Рейнджерс» назначили Салливана главным тренером. Он возглавлял «Питтсбург» почти 10 лет и выиграл с ними два Кубка Стэнли
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⚡ «Рейнджерс» назначили Салливана главным тренером. Он возглавлял «Питтсбург» почти 10 лет и выиграл с ними два Кубка Стэнли

«Рейнджерс» назначили Майка Салливана главным тренером.

Клуб официально объявил об этом в своих соцсетях.

Ранее 57-летний специалист покинул «Питтсбург». За почти 10 лет работы в клубе он выиграл с «Пингвинс» два Кубка Стэнли (2016, 2017), одержал 409 побед и стал 14-м тренером в истории НХЛ, выигравшим 400 матчей с одной командой.

Салливан заменит Питера Лавиолетта, отправленного в отставку после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне.

Фото: x.com/NYRangers

«Рейнджерс» близки к назначению Салливана главным тренером, стороны ведут активные переговоры. Торторелла может войти в штаб (ESPN)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Рейнджерс»
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