Чемпионат мира по снукеру. 1/2 финала. О’Салливан и Чжао Синьтун завершили первую сессию вничью, Трамп сыграет с Уильямсом
1 мая в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.
Чемпионат мира по снукеру-2025
Шеффилд, Англия
1/2 финала
1 мая, четверг
Чжао Синьтун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:4 (после первой сессии)
Марк Уильямс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия) – 21.00
2 мая, пятница
Чжао Синьтун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 33.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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