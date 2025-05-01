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Чемпионат мира по снукеру. 1/2 финала. О’Салливан и Чжао Синьтун завершили первую сессию вничью, Трамп сыграет с Уильямсом

1 мая в Шеффилде стартуют партии 1/2 финала чемпионата мира по снукеру.

Чемпионат мира по снукеру-2025

Шеффилд, Англия

1/2 финала

1 мая, четверг

Чжао Синьтун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:4 (после первой сессии)

Марк Уильямс (Уэльс) – Джадд Трамп (Англия) – 21.00

2 мая, пятница 

Чжао Синьтун (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Максимальное количество фреймов – 33.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoРонни О'Салливан
Чжао Синьтун
logoДжадд Трамп
logoМарк Уильямс
результаты
чемпионат мира (снукер)
снукер
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