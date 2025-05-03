Хеллибак пропустил 5 шайб после 23 бросков «Сент-Луиса» в 6-м матче серии. Вратаря «Виннипега» меняли во всех 3 гостевых играх – в сумме 75,8% сэйвов и КН 7,24
Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб после 23 бросков «Сент-Луиса» в 6-м матче серии.
Вратарь «Виннипега» вышел в старте на шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Блюз» (2:5, 3-3).
За 40 минут игры он пропустил 5 шайб после 23 бросков. Со старта третьего периода в игру вступил Эрик Комри, отразивший все 4 броска.
Таким образом, Хеллибака меняли во всех трех гостевых играх серии, в сумме он пропустил в них 16 шайб при 75,8% сэйвов и коэффициенте надежности 7,24.
В трех домашних играх у двукратного обладателя «Везина Трофи» и претендента на награду в этом сезоне 87,9% сэйвов и коэффициент 2,33.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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