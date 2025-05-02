Личка ушел из «Динамо», «Салават» со скандалом проиграл «Локомотиву», мощные победы «МЮ» и «Челси», «Россия 25» обыграла Казахстан, Кучеров – финалист на «Харт» и другие новости
1. Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо», клуб идет пятым в РПЛ. Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера до конца сезона.
2. «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в 3-м матче полуфинальной серии – 2:4. Форвард «Локо» Никита Черепанов получил «5+20» за толчок Хохрякова на борт, игрока «Салавата» увезли на носилках. Кроме того, шайбу «Салавата» при счете 2:3 в конце 3-го периода отменили судьи: Ян ударил Иванова клюшкой в лицо незадолго до гола. Департамент судейства разъяснил отмену шайбы.
3. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» на выезде в 1-м матче 1/2 финала Лиги Европы – 3:0! Бруну сделал дубль, Угарте отдал 2 ассиста, Вивиана удалили за фол на Хейлунде. «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» (3:1).
«Челси» разнес «Юргорден» в гостях в 1-м матче 1/2 финала Лиги конференций – 4:1. Джексон сделал дубль, у Энцо два ассиста. «Бетис» победил «Фиорентину» (2:1).
4. Сборная «России 25» победила Казахстан в рамках майского турне в Астане.
5. Даниил Медведев проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
В женской сетке Арина Соболенко обыграла Элину Свитолину в полуфинале, действующая чемпионка Ига Швентек уступила Коко Гауфф.
6. Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы. У хавбека «Монако» 5 повреждений в сезоне.
7. Кубок Стэнли. «Вегас» выбил «Миннесоту» (4-2, 3:2 в шестом матче), Капризов остался без очков, «Уайлд» проиграли девятую кубковую серию подряд. «Торонто» прошел «Оттаву» (4-2, 4:2 в шестом матче) и сыграет с «Флоридой» во втором раунде.
8. Плей-офф НБА. «Нью-Йорк» вышел во второй раунд, выбив «Детройт» (4-2).
9. ТВ «Реала» раскритиковало арбитров, назначенных на матч с «Сельтой». Хилю Мансано припомнили незасчитанный гол Беллингема в 2024-м, Маэсо обвинили в судействе против «Мадрида».
10. Кучеров, Драйзайтль и Хеллибак – финалисты на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона НХЛ.
11. Экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес станет гонщиком «Кадиллака» в «Ф-1» в 2026 году, пишет Bild.
12. Чемпионат мира по снукеру. 1/2 финала. Трамп ведет в партии с Уильямсом, О’Салливан и Чжао Синьтун завершили первую сессию вничью.
13. «Эльче» запретил семечки на своем стадионе из-за расходов на уборку, привлечения крыс и голубей, эрозии бетона: «Призываем сохранить арену как пример чистоты и гордости за зелено-белые цвета».
14. Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку, гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.
15. Трансгендерам в Англии запретили выступать в женском футболе. Решение вступит в силу 1 июня.
16. Группа фанатов «Арсенала» изображала обезьян, встретив темнокожих представителей «ПСЖ» после матча ЛЧ. Парижане подадут жалобу совместно с антирасистской организацией.
Цитаты дня.
Александр Мостовой: «Был бы готов возглавить «Динамо». Но лицензия не дает быть главным. Решение уволить Личку не совсем верное – в футболе все придумано»
Гендиректор «Химок» Брехов: «Мы команда с историей и нужны российскому футболу. РПЛ будет хуже без нас»
Дивеев о поражении от «Зенита»: «Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать. Жалко мою команду»
«Дзюба захотел больше подтягиваться – купил турник, выполнял программу в отпуске. Теперь больше 12 раз подтягивается. Если загорается, готов пожертвовать всем». Тренер по физподготовке «Акрона» об Артеме
«Глаза русских загораются иным светом на теме Великой Отечественной войны. Во все времена великой миссией нашей страны было сберегать, а не переписывать историю». Директор РФС об акциях ко Дню Победы
«Ямаль – новый Месси. Он самый талантливый игрок мира – в 17 лет! Этот парень пугает». Агбонлахор о вингере «Барселоны»
Медконсультант «Реала» о повязках на руках игроков «Барсы»: «Может, они много играют в настольный футбол, как и Негрейра, может, не брал взяток. Но доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам»
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