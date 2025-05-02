Личка ушел из «Динамо», «Салават» со скандалом проиграл «Локомотиву», мощные победы «МЮ» и «Челси», «Россия 25» обыграла Казахстан, Кучеров – финалист на «Харт» и другие новости

1. Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо», клуб идет пятым в РПЛ. Ролан Гусев назначен и. о. главного тренера до конца сезона.

2. «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в 3-м матче полуфинальной серии – 2:4. Форвард «Локо» Никита Черепанов получил «5+20» за толчок Хохрякова на борт, игрока «Салавата» увезли на носилках. Кроме того, шайбу «Салавата» при счете 2:3 в конце 3-го периода отменили судьи: Ян ударил Иванова клюшкой в лицо незадолго до гола. Департамент судейства разъяснил отмену шайбы.

3. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» на выезде в 1-м матче 1/2 финала Лиги Европы – 3:0! Бруну сделал дубль, Угарте отдал 2 ассиста, Вивиана удалили за фол на Хейлунде. «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» (3:1).

«Челси» разнес «Юргорден» в гостях в 1-м матче 1/2 финала Лиги конференций – 4:1. Джексон сделал дубль, у Энцо два ассиста. «Бетис» победил «Фиорентину» (2:1).

4. Сборная «России 25» победила Казахстан в рамках майского турне в Астане.

5. Даниил Медведев проиграл Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

В женской сетке Арина Соболенко обыграла Элину Свитолину в полуфинале, действующая чемпионка Ига Швентек уступила Коко Гауфф.

6. Александр Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы. У хавбека «Монако» 5 повреждений в сезоне.

7. Кубок Стэнли. «Вегас» выбил «Миннесоту» (4-2, 3:2 в шестом матче), Капризов остался без очков , «Уайлд» проиграли девятую кубковую серию подряд. «Торонто» прошел «Оттаву» (4-2, 4:2 в шестом матче) и сыграет с «Флоридой» во втором раунде.

8. Плей-офф НБА. «Нью-Йорк» вышел во второй раунд , выбив «Детройт» (4-2).

9. ТВ «Реала» раскритиковало арбитров , назначенных на матч с «Сельтой». Хилю Мансано припомнили незасчитанный гол Беллингема в 2024-м, Маэсо обвинили в судействе против «Мадрида».

10. Кучеров, Драйзайтль и Хеллибак – финалисты на «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона НХЛ.

11. Экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес станет гонщиком «Кадиллака» в «Ф-1» в 2026 году, пишет Bild.

12. Чемпионат мира по снукеру. 1/2 финала. Трамп ведет в партии с Уильямсом, О’Салливан и Чжао Синьтун завершили первую сессию вничью.

13. «Эльче» запретил семечки на своем стадионе из-за расходов на уборку, привлечения крыс и голубей, эрозии бетона: «Призываем сохранить арену как пример чистоты и гордости за зелено-белые цвета».

14. Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку, гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.

15. Трансгендерам в Англии запретили выступать в женском футболе. Решение вступит в силу 1 июня.

16. Группа фанатов «Арсенала» изображала обезьян , встретив темнокожих представителей «ПСЖ» после матча ЛЧ. Парижане подадут жалобу совместно с антирасистской организацией.

Цитаты дня.

Александр Мостовой: «Был бы готов возглавить «Динамо». Но лицензия не дает быть главным . Решение уволить Личку не совсем верное – в футболе все придумано»

Гендиректор «Химок» Брехов: «Мы команда с историей и нужны российскому футболу . РПЛ будет хуже без нас»

Дивеев о поражении от «Зенита»: «Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать . Жалко мою команду»

«Дзюба захотел больше подтягиваться – купил турник, выполнял программу в отпуске . Теперь больше 12 раз подтягивается. Если загорается, готов пожертвовать всем». Тренер по физподготовке «Акрона» об Артеме

«Глаза русских загораются иным светом на теме Великой Отечественной войны . Во все времена великой миссией нашей страны было сберегать, а не переписывать историю». Директор РФС об акциях ко Дню Победы

«Ямаль – новый Месси . Он самый талантливый игрок мира – в 17 лет! Этот парень пугает». Агбонлахор о вингере «Барселоны»

Медконсультант «Реала» о повязках на руках игроков «Барсы»: «Может, они много играют в настольный футбол, как и Негрейра, может, не брал взяток . Но доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам»