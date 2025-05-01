«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» на выезде в 1-м матче 1/2 финала ЛЕ – 3:0! Бруну сделал дубль, Угарте отдал 2 ассиста, Вивиана удалили за фол на Хейлунде

«Атлетик» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Каземиро открыл счет на 30-й минуте. На 37-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти за фол Дани Вивиана на Расмусе Хейлунде. Вивиан получил красную за это нарушение. На 45-й Бруну сделал дубль.

Лига Европы. Полуфинал 1 мая 19:00, Сан-Мамес Атлетик Завершен 0 - 3 - xG - Манчестер Юнайтед Матч окончен 90’ +3’ Йоро И. Уильямс Джало 87’ 84’ Гарначо Майну 84’ Гарначо 84’ Доргу Диалло Н. Уильямс Унаи Гомес 79’ 77’ Маунт 74’ Мазрауи Шоу 65’ Угарте Маунт 65’ Магуайр де Лигт Йерай Альварес 61’ Унаи Симон 58’ Руис де Галаррета Прадос 46’ 2 тайм Перерыв 45’ Бруну Фернандеш

Де Маркос Горосабель 42’ Беренгер Паредес 42’ 37’ Бруну Фернандеш

Берчиче 36’ Вивиан 35’ 30’ Каземиро

Атлетик Агирресабала, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Де Маркос, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Саннади, Унаи Симон, Бойро, Нуньес, Лекуэ, Паредес, Горосабель, Каналес, Унаи Гомес, Прадос, Весга, Джало, Гурусета Запасные: Де Маркос, Н. Уильямс, Унаи Симон, Беренгер, И. Уильямс, Бойро, Руис де Галаррета, Нуньес, Весга, Лекуэ, Каналес, Гурусета 1 тайм Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро, Магуайр, Линделеф, Бруну Фернандеш, Гарначо, Доргу, Угарте, Каземиро, Мазрауи, Хейлунд, Байындыр, Хитон, де Лигт, Шоу, Амасс, Фредриксон, Камасон, Маунт, Эриксен, Майну, Диалло, Bendito Boanova Mantato Запасные: Де Маркос, Н. Уильямс, Унаи Симон, Беренгер, И. Уильямс, Бойро, Руис де Галаррета, Нуньес, Весга, Лекуэ, Каналес, Гурусета

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