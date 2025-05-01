Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» на выезде в 1-м матче 1/2 финала ЛЕ – 3:0! Бруну сделал дубль, Угарте отдал 2 ассиста, Вивиана удалили за фол на Хейлунде
«Атлетик» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче полуфинала Лиги Европы.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Каземиро открыл счет на 30-й минуте. На 37-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти за фол Дани Вивиана на Расмусе Хейлунде. Вивиан получил красную за это нарушение. На 45-й Бруну сделал дубль.
Лига Европы. Полуфинал
1 мая 19:00, Сан-Мамес
Завершен
0 - 3
-xG-
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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