Дивеев о поражении от «Зенита»: «Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать. Жалко мою команду»

Игорь Дивеев остался в недоумении относительно судейства в матче с «Зенитом».

ЦСКА уступил «Зениту » (0:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать. Мне просто жалко мою команду», – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев , который не принял участие в игре.

На матче работала бригада главного арбитра Сергея Иванова.

Лукин о поражении от «Зенита»: «Достаточно спорное судейство. ЦСКА возьмет реванш в Москве. Мы пройдем дальше»