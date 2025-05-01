Дивеев о поражении от «Зенита»: «Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать. Жалко мою команду»
Игорь Дивеев остался в недоумении относительно судейства в матче с «Зенитом».
ЦСКА уступил «Зениту» (0:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Отличное судейство». Можно сюда просто не приезжать. Мне просто жалко мою команду», – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который не принял участие в игре.
На матче работала бригада главного арбитра Сергея Иванова.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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