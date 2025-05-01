Департамент судейства разъяснил отмену шайбы «Салавата»: «Иванов поднимает клюшку Яна, вторым движением Деннис бьет своей клюшкой в лицо Георгию и наносит повреждение»
Департамент судейства КХЛ разъяснил причину отмены гола «Салавата» «Локомотиву».
Сегодня уфимцы дома уступили в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2:4, 1-2).
При счете 2:3 в конце третьего периода шайбу «Салавата» отменили из-за нарушения правил. Деннис Ян незадолго до гола ударил клюшкой в лицо Георгию Иванову.
«Этот эпизод состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денниса Яна, а затем вторым движением Ян акцентированно бьет своей клюшкой в лицо Иванову.
В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением.
В данном случае Ян вторым движением играет высокоподнятой клюшкой и наносит сопернику повреждение», – сказал руководитель Департамента судейства КХЛ Константин Оленин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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