Мадрид (ATP). 1/4 финала. Медведев уступает сет Рууду, Дрэйпер поборется с Арнальди, Серундоло – с Меньшиком, Музетти – с Диалло
Даниил Медведев играет с Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
Сетка турнира здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
23 апреля – 4 мая 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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