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Мадрид (ATP). 1/4 финала. Медведев уступает сет Рууду, Дрэйпер поборется с Арнальди, Серундоло – с Меньшиком, Музетти – с Диалло

Даниил Медведев играет с Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 4 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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