Вальбуэна о шантажировавшем его Бензема: «Мы не поедем в отпуск вместе, но я не в обиде и никому не желаю зла. Хочу, чтобы Карим был счастлив в семейной жизни и в футболе»
Напомним, в ноябре 2021 года Бензема был приговорен к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро по делу о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера, которое тянулось с 2015 года. Из-за этой ситуации оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016, где команда стала второй. Бензема не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный ЧМ-2018.
«Контактировал ли я с Бензема с тех пор? Ни разу. Я правда не держу на него зла. Каждый живет своей жизнью.
Стал бы я с ним разговаривать, если бы встретил его? Я не знаю. Но я не в обиде, я никому не желаю зла. Я хочу, чтобы он был счастлив в своей семейной жизни и в футболе.
Я знаю, что произошло. Мы точно не поедем в отпуск вместе», – сказал бывший полузащитник «Марселя», «Динамо» и сборной Франции, выступающий за «Олимпиакос Б».
