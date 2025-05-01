Форвард «Локомотива» Черепанов получил «5+20» за толчок Хохрякова на борт. Игрока «Салавата» увезли на носилках

Форвард «Локомотива» Никита Черепанов получил «5+20» за толчок соперника на борт.

В Уфе проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» уступает «Локомотиву» (2:3, третий период).

В середине третьего периода игрок ярославской команды провел силовой прием против Петра Хохрякова.

Нападающий «Салавата» врезался в борт и не смог самостоятельно подняться со льда, покинув площадку на носилках. Его увезли, зафиксировав шею.

Судьи посмотрели видеоповтор момента и наказали Черепанова большим и дисциплинарным до конца игры («5+20») штрафом за толчок на борт. Большой штраф в боксе отбывал Александр Радулов.

Скриншот: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»

Кубок Гагарина. «Салават» принимает «Локомотив» в 3-м матче серии полуфинала – 1:3. Радулов увеличил преимущество гостей! Онлайн-трансляция