Форвард «Локомотива» Черепанов получил «5+20» за толчок Хохрякова на борт. Игрока «Салавата» увезли на носилках
Форвард «Локомотива» Никита Черепанов получил «5+20» за толчок соперника на борт.
В Уфе проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» уступает «Локомотиву» (2:3, третий период).
В середине третьего периода игрок ярославской команды провел силовой прием против Петра Хохрякова.
Нападающий «Салавата» врезался в борт и не смог самостоятельно подняться со льда, покинув площадку на носилках. Его увезли, зафиксировав шею.
Судьи посмотрели видеоповтор момента и наказали Черепанова большим и дисциплинарным до конца игры («5+20») штрафом за толчок на борт. Большой штраф в боксе отбывал Александр Радулов.
Скриншот: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Кубок Гагарина. «Салават» принимает «Локомотив» в 3-м матче серии полуфинала – 1:3. Радулов увеличил преимущество гостей! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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