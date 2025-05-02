Ничушкин сделал дубль в 6-м матче серии с «Далласом» и стал 3-й звездой. У него 3 гола в 6 играх в текущем плей-офф

Валерий Ничушкин сделал дубль в 6-м матче серии с «Далласом» и стал 3-й звездой.

Форвард «Колорадо » забросил 2 шайбы в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (7:4, 3-3).

На счету 30-летнего россиянина 3 (3+0) очка в 5 играх текущем плей-офф НХЛ при полезности «+2».

Сегодня Валерий (18:02, 0:53 – в большинстве) завершил матч с полезностью «+2», реализовал оба броска в створ, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю.