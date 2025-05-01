Экс-пилот «Ред Булл» Перес станет гонщиком «Кадиллака» в «Ф-1» в 2026 году (Bild)

Новая команда «Ф-1» уже выбрала одного гонщика.

Серхио Перес вернется в «Формулу-1» в сезоне-2026, утверждает Bild.

Немецкое издание сообщает, что «Кадиллак» договорился с мексиканцем еще несколько месяцев назад. В эту субботу американцы, дебютирующие в «Ф-1» в следующем году, проведут презентацию команды перед Гран-при Майами и, вероятно, объявят о подписании контракта с Пересом. Ранее стало известно, что Серхио приедет на ближайший этап «Ф-1».

Перес покинул чемпионат в конце 2024 года после четырех сезонов в «Ред Булл ».

Фаворитом на место напарника Серхио в «Кадиллаке» считается пилот «Индикара » Колтон Херта .

Руководитель «Заубера»: «Перес способен вернуться в «Ф-1» и быстро набрать скорость, он очень профессиональный, талантливый и быстрый пилот»

Серхио Перес приедет на Гран-при Майами