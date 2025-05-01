Экс-пилот «Ред Булл» Перес станет гонщиком «Кадиллака» в «Ф-1» в 2026 году (Bild)
Новая команда «Ф-1» уже выбрала одного гонщика.
Серхио Перес вернется в «Формулу-1» в сезоне-2026, утверждает Bild.
Немецкое издание сообщает, что «Кадиллак» договорился с мексиканцем еще несколько месяцев назад. В эту субботу американцы, дебютирующие в «Ф-1» в следующем году, проведут презентацию команды перед Гран-при Майами и, вероятно, объявят о подписании контракта с Пересом. Ранее стало известно, что Серхио приедет на ближайший этап «Ф-1».
Перес покинул чемпионат в конце 2024 года после четырех сезонов в «Ред Булл».
Фаворитом на место напарника Серхио в «Кадиллаке» считается пилот «Индикара» Колтон Херта.
Руководитель «Заубера»: «Перес способен вернуться в «Ф-1» и быстро набрать скорость, он очень профессиональный, талантливый и быстрый пилот»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
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