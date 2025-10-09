«Овьедо» 2-й раз назначил главным тренером Каррьона. Клуб идет 17-м в Ла Лиге

«Реал Овьедо» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Луис Мигель Каррьон. Он сменил на этом посту Велько Пауновича , который был уволен сегодня, и подписал контракт до конца сезона.

Каррьон уже возглавлял «Овьедо» в сезоне-2023/24. Тогда команда под его руководством заняла 5-е место в турнирной таблице Сегунды и уступила «Эспаньолу» в стыковых матчах за право играть в Ла Лиге.

В данный момент «Овьедо » занимает 17-е место в чемпионате Испании , набрав 6 очков после 8 туров.

Изображение: realoviedo.es