«Овьедо» 2-й раз назначил главным тренером Каррьона. Клуб идет 17-м в Ла Лиге
«Реал Овьедо» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Луис Мигель Каррьон. Он сменил на этом посту Велько Пауновича, который был уволен сегодня, и подписал контракт до конца сезона.
Каррьон уже возглавлял «Овьедо» в сезоне-2023/24. Тогда команда под его руководством заняла 5-е место в турнирной таблице Сегунды и уступила «Эспаньолу» в стыковых матчах за право играть в Ла Лиге.
В данный момент «Овьедо» занимает 17-е место в чемпионате Испании, набрав 6 очков после 8 туров.
