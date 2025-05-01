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Кубок Гагарина. «Салават» примет «Локомотив» в 3-м матче серии полуфинала

«Салават Юлаев» примет «Локомотив» в 3-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

1/2 финала

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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