  • Нагельсманн о том, попросит ли он Нойера вернуться в сборную: «Всегда могут произойти ситуации, требующие определенных мер, но сейчас такого нет. Я не могу предсказать будущее»
2

Юлиан Нагельсманн пока не планирует просить Мануэля Нойера вернуться в сборную.

Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» может вернуться в сборную Германии, если главный тренер национальной команды свяжется с ним и скажет, что нуждается в нем.

«Не стоит обдумывать все возможные сценарии. С момента ухода Ману у нас не было проблем с вратарями.

В футболе всегда могут произойти ситуации, требующие определенных мер. На сегодняшний день такого нет. Я не могу предсказать будущее. Я на связи с Мануэлем Нойером. Но это не всегда связано только с футбольными матчами», – сказал Нагельсманн.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoСборная Германии по футболу
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoЮлиан Нагельсманн
logoБавария
