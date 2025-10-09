Нагельсманн о том, попросит ли он Нойера вернуться в сборную: «Всегда могут произойти ситуации, требующие определенных мер, но сейчас такого нет. Я не могу предсказать будущее»
Юлиан Нагельсманн пока не планирует просить Мануэля Нойера вернуться в сборную.
Ранее сообщалось, что вратарь «Баварии» может вернуться в сборную Германии, если главный тренер национальной команды свяжется с ним и скажет, что нуждается в нем.
«Не стоит обдумывать все возможные сценарии. С момента ухода Ману у нас не было проблем с вратарями.
В футболе всегда могут произойти ситуации, требующие определенных мер. На сегодняшний день такого нет. Я не могу предсказать будущее. Я на связи с Мануэлем Нойером. Но это не всегда связано только с футбольными матчами», – сказал Нагельсманн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
