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Гендиректор «Химок» Брехов: «Мы команда с историей и нужны российскому футболу. РПЛ будет хуже без нас»

Гендиректор «Химок» считает, что РПЛ станет хуже без подмосковного клуба.

– Как бы вы ответили на вопрос, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

– «Химки» – это команда с историей. Они нужны российскому футболу.

Без «Химок» российской премьер‑лиге будет хуже, на мой взгляд. Как и «Химкам» без РПЛ, – сказал генеральный директор клуба Дмитрий Брехов.

«Химки» с 24 очками занимают 12‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ. От зоны вылета клуб отделяет одно очко. В 27‑м туре команда 4 мая примет «Ростов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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