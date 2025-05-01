⚡ Личка покинул пост главного тренера «Динамо». Клуб идет пятым в РПЛ

Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо».

«Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо»

Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу – под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото.

Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

Сейчас «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На днях клуб вылетел из Фонбет Кубка России.