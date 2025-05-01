⚡ Личка покинул пост главного тренера «Динамо». Клуб идет пятым в РПЛ
Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо».
«Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо»
Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.
Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу – под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото.
Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.
Сейчас «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. На днях клуб вылетел из Фонбет Кубка России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости