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  • Шайбу «Салавата» при счете 2:3 в конце 3-го периода отменили судьи. Ян ударил Иванова клюшкой в лицо незадолго до гола
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Шайбу «Салавата» при счете 2:3 в конце 3-го периода отменили судьи. Ян ударил Иванова клюшкой в лицо незадолго до гола

Гол «Салавата» при счете 2:3 в игре с «Локомотивом» отменили судьи.

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина уфимцы дома уступили со счетом 2:4.

За 2:28 до конца третьего периода Саша Хмелевски переправил шайбу в ворота «Локомотива», но перед этим арбитры дали свисток.

Деннис Ян, находившийся на пятачке, за пару секунд до голевого броска попал клюшкой в лицо Георгию Иванову.

Судьи не засчитали шайбу и удалили Яна на 4 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Кубок Гагарина. «Салават» проиграл «Локомотиву» в 3-м матче полуфинальной серии – 2:4. Победная шайба на счету Радулова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoДеннис Ян
logoГеоргий Иванов
logoСаша Хмелевски
logoКубок Гагарина
logoЛокомотив
logoКХЛ
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