Шайбу «Салавата» при счете 2:3 в конце 3-го периода отменили судьи. Ян ударил Иванова клюшкой в лицо незадолго до гола
Гол «Салавата» при счете 2:3 в игре с «Локомотивом» отменили судьи.
В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина уфимцы дома уступили со счетом 2:4.
За 2:28 до конца третьего периода Саша Хмелевски переправил шайбу в ворота «Локомотива», но перед этим арбитры дали свисток.
Деннис Ян, находившийся на пятачке, за пару секунд до голевого броска попал клюшкой в лицо Георгию Иванову.
Судьи не засчитали шайбу и удалили Яна на 4 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
Кубок Гагарина. «Салават» проиграл «Локомотиву» в 3-м матче полуфинальной серии – 2:4. Победная шайба на счету Радулова
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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