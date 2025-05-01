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Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Ранее в четверг московский клуб объявил об отставке Марцела Лички.

Гусев будет возглавлять «Динамо» до конца сезона-2024/25. Специалист работает в штабе бело-голубых с 2023 года.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ за 4 тура до ококнчания сезона. Во вторник клуб вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Спартаку» в полуфинале Пути регионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
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