Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона
Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».
Ранее в четверг московский клуб объявил об отставке Марцела Лички.
Гусев будет возглавлять «Динамо» до конца сезона-2024/25. Специалист работает в штабе бело-голубых с 2023 года.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ за 4 тура до ококнчания сезона. Во вторник клуб вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Спартаку» в полуфинале Пути регионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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