Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Ранее в четверг московский клуб объявил об отставке Марцела Лички .

Гусев будет возглавлять «Динамо» до конца сезона-2024/25. Специалист работает в штабе бело-голубых с 2023 года.

«Динамо » занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ за 4 тура до ококнчания сезона. Во вторник клуб вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Спартаку» в полуфинале Пути регионов.