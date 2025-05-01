ТВ «Реала» раскритиковало арбитров, назначенных на матч с «Сельтой». Хилю Мансано припомнили незасчитанный гол Беллингема в 2024-м, Маэсо обвинили в судействе против «Мадрида»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали арбитров, назначенных на матч с «Сельтой».

«Мадрид» примет «Сельту» в воскресенье в рамках 34-го тура Ла Лиги . Главным арбитром встречи назначен Хесус Хиль Мансано, Франсиско Эрнандес Маэсо будет работать на ВАР.

Real Madrid TV снял видеоролики об обоих судьях в преддверии матча.

В случае с главным арбитром Хилем Мансано клубный канал вспомнил о незасчитанном голе Джуда Беллингема «Валенсии» в 2024-м. Кроме того, были упомянуты другие матчи с участием судьи, оказавшиеся неудачными для «Реала».

«Это Хесус Хиль Мансано, судья, оказавшийся в центре недавнего крупнейшего судейского скандала. Теперь он будет обслуживать матч «Реал Мадрид » – «Сельта », – говорится в видео Real Madrid TV.

В отдельном видеоролике ТВ «Реала» анализирует матчи команды, на которых работал Маэсо. По сообщению телеканала, эти игры всегда были невыгодными для «Реала». Утверждается, что в них неправомерно не назначались пенальти в пользу «сливочных», голы «Реала» не засчитывались, а соперники не удалялись.