«Эльче» запретил семечки на своем стадионе из-за расходов на уборку, привлечения крыс и голубей, эрозии бетона: «Призываем сохранить арену как пример чистоты и гордости за зелено-белые цвета»

«Эльче» больше не разрешает грызть семечки на своем стадионе.

Клуб объявил о том, что со следующего домашнего матча (против «Леванте» 10 мая) на «Мартинес Валеро » будут запрещены продажа и употребление семян подсолнечника.

«Эта мера вызвана необходимостью защитить инфраструктуру, обеспечить соблюдение гигиены и укрепить приверженность клуба принципам устойчивого развития и уважения к окружающей среде.

«Мартинес Валеро» – это не просто футбольный стадион, а символ, который делят тысячи фанатов.

Однако в последние годы массовое употребление семян на матчах привело к возникновению структурной проблемы: шелуха от них забивает стоки и трубы; они портят сиденья и негативно влияют на краску и отделку различных поверхностей; они значительно увеличивают расходы на уборку и обслуживание; они привлекают вредителей – крыс и голубей; и, главное, они ставят под угрозу состояние трибун.

Несмотря на постоянные усилия уборщиков клуба, полностью убирать мусор после каждого матча невозможно. Шелуха также способствует эрозии бетона и скоплению мусора в труднодоступных местах.

Это решение направлено не на то, чтобы наказать болельщиков, а на то, чтобы сохранить общее пространство в наилучшем состоянии. «Эльче », вовлеченный в процесс комплексного улучшения своего стадиона, призывает к коллективной ответственности, чтобы сохранить «Мартинес Валеро» как пример цивилизованности, уважения, чистоты и гордости за зелено-белые цвета.

Клуб благодарен за понимание со стороны болельщиков, которые осознают важность поддержания достойных условий, в которых можно наслаждаться футболом в безопасности и комфорте», – говорится в заявлении клуба.

Следует отметить, что в 2023 году «Валенсия» тоже призывала болельщиков отказаться от употребления семечек на «Месталье».

«Валенсия» запретила семечки на «Месталье». А ведь это самый популярный снэк на стадионах Испании