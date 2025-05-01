Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы. У хавбека «Монако» 5 повреждений в сезоне
Александр Головин выбыл до конца сезона из-за травмы.
Ранее Головин пропустил матч с «Гавром» в Лиге 1 26 апреля из-за травмы приводящей мышцы бедра.
«Он выбыл до конца сезона из-за проблем с приводящими мышцами», – сказал главный тренер «Монако» Ади Хюттер.
Отметим, что эта травма стала для Головина 5-й в сезоне. Российский полузащитник пропустил в общей сложности 13 матчей, один из которых – по болезни.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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