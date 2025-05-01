Медконсультант «Реала» о повязках на руках игроков «Барсы»: «Может, они много играют в настольный футбол, как и Негрейра, может, не брал взяток. Но доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам»

Экс-глава медслужбы «Реала» прокомментировал использование игроками повязок.

– Сейчас мы наблюдаем новую тенденцию в футболе: ношение повязок на запястьях. Связано ли это каким-нибудь образом с медицинскими вопросами?

– Может, они увлекаются стратегическими играми, много играют в настольный футбол, а может, у них тендинит – как может быть и так, что Негрейра не получал взяток.

Я не знаю, в чем дело, но я могу сказать, что каждый доктор знает: если вам нужен более легкий доступ к венам, его предоставляют кисти и запястья.

– Это о многом говорит...

– Это о многом говорит. Но я не понимаю, зачем они это делают и почему отрицают это. Пусть отрицают, но при этом покажут, что они делают. В чем секрет? Дело ведь не в настольном футболе, правда?

– Но мы видели это не только у «Барселоны», но и у многих футболистов других команд. Может, пошла какая-то мода?

– Я не верю в моду. Я верю в то, что игрок не станет играть в том, что создает неудобство или может привести к травме, если за этим что-то не стоит. Дело не в том, что так игрок привлекательнее выглядит, – сказал Нико Михич, сейчас выступающий медицинским консультантом «Реала ».