«Ямаль – новый Месси. Он самый талантливый игрок мира – в 17 лет! Этот парень пугает». Агбонлахор о вингере «Барселоны»
Габриэль Агбонлахор сравнил Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
Вингер «Барселоны» вчера отметился голом в ворота «Интера» (3:3) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Ламин Ямаль – самый талантливый игрок мира, а ему всего 17 лет! Это новый Лионель Месси.
Этот парень пугает!» – написал экс-форвард «Астон Виллы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Габриэля Агбонлахора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости