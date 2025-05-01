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Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» сыграет с Казахстаном

Сборная «России 25» сыграет с Казахстаном в рамках майского турне.

Лига Ставок Тур сборной

Казахстан – Россия 25 – 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
сборная России U25
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