Пулишич – лучший игрок сентября в Серии А. У вингера «Милана» 5 (3+2) очков в 3 матчах

Кристиан Пулишич признан лучшим игроком месяца в Серии А.

Вингер «Милана » получил награду по итогам сентября, опередив Федерико Баскиротто («Кремонезе »), Кевина де Брюйне («Наполи »), Федерико Димарко («Интер »), Николу Крстовича («Аталанта») и Риккардо Орсолини («Болонья»).

В сентябре американец провел 3 матча в рамках чемпионата Италии, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .