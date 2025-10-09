Пулишич – лучший игрок сентября в Серии А. У вингера «Милана» 5 (3+2) очков в 3 матчах
Кристиан Пулишич признан лучшим игроком месяца в Серии А.
Вингер «Милана» получил награду по итогам сентября, опередив Федерико Баскиротто («Кремонезе»), Кевина де Брюйне («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Николу Крстовича («Аталанта») и Риккардо Орсолини («Болонья»).
В сентябре американец провел 3 матча в рамках чемпионата Италии, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Серии А
