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Кучеров, Драйзайтль и Хеллибак – финалисты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

НХЛ объявила тройку претендентов на «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам голосования представителей Ассоциации журналистов лиги больше всех очков набрали Леон ДрайзайтльЭдмонтон»), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Никита КучеровТампа»). Победитель будет назван позже.

В регулярном сезоне НХЛ-2024/25 Кучеров провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги второй раз подряд. Никита выигрывал «Харт Трофи» в 2019 году. 

На счету Драйзайтля 106 (52+54) очков в 71 игре в регулярном сезоне, он стал лучшим снайпером лиги и занял третье место в гонке бомбардиров. 

Хеллибак провел 63 матча в регулярке, одержал 48 побед, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 92,5% бросков. Также на его счету восемь шатаутов. «Джетс» выиграли Президентский кубок по итогам чемпионата. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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