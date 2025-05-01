Кучеров, Драйзайтль и Хеллибак – финалисты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

НХЛ объявила тройку претендентов на «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам голосования представителей Ассоциации журналистов лиги больше всех очков набрали Леон Драйзайтль («Эдмонтон »), Коннор Хеллибак («Виннипег») и Никита Кучеров («Тампа »). Победитель будет назван позже.

В регулярном сезоне НХЛ-2024/25 Кучеров провел 78 матчей и набрал 121 (37+84) очко, став лучшим бомбардиром лиги второй раз подряд. Никита выигрывал «Харт Трофи» в 2019 году.

На счету Драйзайтля 106 (52+54) очков в 71 игре в регулярном сезоне, он стал лучшим снайпером лиги и занял третье место в гонке бомбардиров.

Хеллибак провел 63 матча в регулярке, одержал 48 побед, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 92,5% бросков. Также на его счету восемь шатаутов. «Джетс» выиграли Президентский кубок по итогам чемпионата.

Кучеров, Маккиннон и Макар – в финальной тройке номинантов на «Тед Линдсэй Эворд». Приз вручается лучшему игроку по версии профсоюза