«Дзюба захотел больше подтягиваться – купил турник, выполнял программу в отпуске. Теперь больше 12 раз подтягивается. Если загорается, готов пожертвовать всем». Тренер по физподготовке «Акрона» об Артеме
– В чем особенность Артема Дзюбы, как он к 36 сохраняет свой уровень?
– Во-первых, генетическая одаренность – по антропометрии он такой русский богатырь. Отличные данные.
Во-вторых, профессионал. В его статусе он может подойти в зале: «Зачем мне это делать? Ты сам сколько забил?». Он же прислушивается, уточняет.
Понятно, у него есть ряд ограничений. Программа Дзюбы в зале отличается от командной и направлена на его слабые места, болячки. Он носом не крутит, все выполняет.
И я бы отметил еще одно качество.
– Какое?
– Артем – целеустремленный. Любит ставить цели и достигать их. Если чем-то загорается, готов пожертвовать всем.
Простой пример. Он как-то подошел и сказал: «Хочу научиться подтягиваться – прям много раз». В «Акроне» потягиваются на постоянной основе – некоторые даже с жилетами в 20 кг.
У Дзюбы большой рост, вес под 100 кг. Попробуй такой объем мышц поднять, если раньше не занимался регулярно. На момент прихода в «Акрон» Артем мало подтягивался.
Мы составили программу. Дзюба купил в квартиру турник, в отпуске дополнительно занимался – отжимался на брусьях, подтягивался. Сейчас его показатель – более 12 раз. Хочется, чтобы все так стремились к своим целям, – рассказал тренер по физподготовке «Акрона» Сергей Шергин в интервью Спортс’‘.
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