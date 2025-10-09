Нани об «МЮ»: «Раньше, если меняли 1-2 игроков, они адаптировались к тем, кто был в команде. Сейчас же меняют почти всех, и они не знают ментальность клуба»

Нани рассказал, чем его «МЮ» отличается от нынешнего.

Португалец заявил, что менталитет клуба изменился, по сравнению с тем временем, когда он сам был игроком «Манчестер Юнайтед ».

«Думаю, что изменилось количество игроков, которые не привыкли играть в этом клубе. Раньше, если меняли одного-двух футболистов, эти двое адаптировались к тем, кто уже был в команде. Сейчас же заменяют почти всех игроков, и они не знают клубную ментальность.

Поэтому, чтобы воспринять новое послание, понять, как устроен клуб, осознать, как думают болельщики, – нужно время. Я не уверен, поймут ли они, что значит играть за этот клуб. Думаю, именно это стало причиной неудачных матчей.

Но да, сейчас формируется новое поколение, создается новая атмосфера в клубе. И я верю, что с этими новыми вещами мы снова добьемся успеха», – сказал Нани.

Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»